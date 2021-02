La lista UEFA del Napoli | Ghoulam prende il posto di Llorente

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Anche il, come tutte le squadre coinvolte nelle competizioni europee, ieri ha consegnato laaggiornata per la fase ad eliminazione diretta. C’è una novità nel nuovo elenco rispetto a quello per la fase a gironi: Faouziè stato inserito aldi Fernando, che invece è stato ceduto negli scorsi giorni all’Udinese. L'articolo ilNapo