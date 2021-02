La Juve, John Terry e quei like che non ti aspetti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La Juventus , o meglio la difesa bianconera, ha conquistato un fan speciale. Si tratta di John Terry , ex difensore e ora assistente di Dean Smith all'Aston Villa. L'ex calciatore del Chelsea è molto ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lantus , o meglio la difesa bianconera, ha conquistato un fan speciale. Si tratta di, ex difensore e ora assistente di Dean Smith all'Aston Villa. L'ex calciatore del Chelsea è molto ...

sportli26181512 : La Juve, John Terry e quei like che non ti aspetti: L'ex difensore del Chelsea ha apprezzato la prestazione della d… - john_sccp_ : Juve - ThomBertacchini : RT @JuvAhead: BUONANOTTE SOGNATORI ?? 'La Juventus vuol'dire vittoria. È il modo più semplice per spiegare la Juve, l’ho detto tante volte q… - ninja2475 : RT @JuvAhead: BUONANOTTE SOGNATORI ?? 'La Juventus vuol'dire vittoria. È il modo più semplice per spiegare la Juve, l’ho detto tante volte q… - JuvAhead : BUONANOTTE SOGNATORI ?? 'La Juventus vuol'dire vittoria. È il modo più semplice per spiegare la Juve, l’ho detto tan… -