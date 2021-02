“La frana riporta l’attenzione su tema dissesto idrogeologico”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) di Pina Ferro “In Costiera amalfitana sono al lavoro dalle prime ore del mattino i vigili del fuoco del comando di Salerno, per ripristinare la Ss163 interrotta dallache ha coinvolto il costone a monte della strada, all’altezza dell’uscita della galleria di Amalfi. Una consistente quantita’ di massi e detriti che ha completamente ostruito la statale amalfitana, finendo, dopo aver distrutto il parapetto, sulla strada sottostante che conduce al porto. Alcuni residenti sono stati tratti immediatamente in salvo e messi in sicurezza con l’ausilio dell’elicottero Drago 69, da cui si è calato un elisoccorritore che ha raggiunto il nucleo familiare bloccato in casa”. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

