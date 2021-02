la foto diventa virale sui social (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ... ripresa da migliaia di amanti della musica sui social, ma anche da tantissimi cantanti, porta la firma di Francesco Luongo , che ne ha raccontato il significato a Livorno Today . "Mi manchi come un ... Leggi su stranotizie (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ... ripresa da migliaia di amanti della musica sui, ma anche da tantissimi cantanti, porta la firma di Francesco Luongo , che ne ha raccontato il significato a Livorno Today . "Mi manchi come un ...

Corriere : «Mi manchi come un concerto»: la foto scattata a Livorno diventa virale (grazie a Emma ... - StraNotizie : la foto diventa virale sui social - VNTina95 : @little_mochiy Sono veramente felice! Io sto aspettando che arrivi anche il mio! ?? Ogni scusa diventa buona per sta… - radiodivinafm : “Mi manchi come un concerto”: diventa virale la foto scattata a Livorno - - driver_forever_ : RT @RadioSubasio: 'Mi manchi come un concerto'... e la foto diventa virale! -