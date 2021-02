La favola della strega cattiva Renzi e del candido Giuseppi che mangiò la mela avvelenata

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) C’era una volta, lontano, lontano, nel regno di Televoto, lache tutti i giorni compulsava ansiosamente la rubrica dei sondaggi per controllare il proprio livello di popolarità: “Schermo, schermo delle mie brame/ dimmi: chi è il più figo del reame?”. E la risposta che non si faceva attendere era sempre la stessa: “Il più figo sei ancora tu, o mia signora”. Ma un brutto giorno dallo schermo giunse la ferale notizia: “Assai figo tu sei, o mia signora. Ma al mondo c’è/ qualcuno in abito blu e pochette ancora più figo di te”. Lainvidiosa capì subito dall’accenno sartoriale che il messaggio riguardava ilprence; e la rabbia s’impossessò del suo animo vendicativo. Come osava quel parvenu, quel bricoleurpolitica insidiare ...

