La Caserma | le reclute lontane dal successo social dei collegiali

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) La soldatessa Linda Mauri Ibattono le. La, in onda questa sera con la seconda puntata alle 21:20 su Rai 2, non ha avuto lo stesso effetto dirompente suiche ha avuto l’ultima edizione de Il Collegio nella prima settimana di messa in onda: in soli 7 giorni quattroavevano già superato i 100.000 follower ed i restanti viaggiavano sopra i 50.000. Discorso ben diverso per lede Lache, ad eccezione di chi già aveva una notorietà sui, sono passate quasi inosservate. Il più seguito su Instagram è George Ciupilan con 567mila follower grazie alla sua partecipazione alla quarta edizione de Il Collegio. Lagli fa guadagnare 7 mila follower in questa prima settimana; ...