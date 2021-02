La Caserma | chi sono i nuovi arrivi | anticipazioni seconda puntata

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo il buon esordio della settimana scorsa i 21 ragazzi de La, il docu-reality di Rai2 in collaborazione con Blu Yazmine,pronti a nuove sfide: lava in onda mercoledì 3 febbraio alle ore 21.20. La voce di Simone Montedoro, nel ruolo di narratore, racconta e accompagna le avventure dei giovani durante tutte le puntate. La, chicommilitoni Nel secondo appuntamento, il clima di serenità tra i commilitoni viene destabilizzato dall’arrivo di ottoragazzi, pronti a spogliarsi dei loro abiti civili e a indossare la divisa militare. Le new entryDenis Brioschi; Elia Giorgio Cassardo; Emanuele Cimadoro; Carmelo Matteo Corsaro; Andrea Giovanni Fratino; Simone Peroni; Matteo Rizzolo; ...

TwitGinger : Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata di #LaCaserma di questa sera! Scoprite chi sono le nuove reclute! - Affaritaliani : La Caserma concorrenti: arrivano 8 nuovi protagonisti. Ecco chi sono - skylabo1 : @Aelois_ Hai visto “La caserma “? Han chiesto alle ragazze età del menarca la risposta più intelligente: chi è? Senza parole - zazoomblog : Chi sono i gemelli de La Caserma Nicholas e William età e Tiktok - #gemelli #Caserma #Nicholas #William - tuttouomini : Chi sono i gemelli de La Caserma Nicholas e William età e Tiktok - -

Ultime Notizie dalla rete : Caserma chi

Per sei puntate, i partecipanti al reality verranno confinati in unain montagna , situata ... prevista per il 3 febbraio, ci sarà Elia Cassardo,è il ragazzo?... sette ragazzi e sei ragazze sono arrivati nella struttura adibita aa Levico, in provincia ... il cui motto in fatto di rimorchio sembra essere "tardi arriva male alloggia". Il gruppo ha ...Nuove reclute in arrivo a "La Caserma": da stasera otto nuovi giovani si sfideranno nel reality. Elia Giorgio Cassardo è uno di questi.Emanuele Cimadoro è tra i giovani partecipanti del docu-reality di Rai2, La Caserma, nato dal successo de Il Collegio.