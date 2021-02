La Caserma | chi sono i nuovi arrivi | anticipazioni seconda puntata

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo il buon esordio della settimana scorsa i 21 ragazzi de La, il docu-reality di Rai2 in collaborazione con Blu Yazmine,pronti a nuove sfide: lava in onda mercoledì 3 febbraio alle ore 21.20. La voce di Simone Montedoro, nel ruolo di narratore, racconta e accompagna le avventure dei giovani durante tutte le puntate. La, chicommilitoni Nel secondo appuntamento, il clima di serenità tra i commilitoni viene destabilizzato dall’arrivo di ottoragazzi, pronti a spogliarsi dei loro abiti civili e a indossare la divisa militare. Le new entryDenis Brioschi; Elia Giorgio Cassardo; Emanuele Cimadoro; Carmelo Matteo Corsaro; Andrea Giovanni Fratino; Simone Peroni; Matteo Rizzolo; ...

zazoomblog : La Caserma chi è George Ciupilan: sapete dove l’abbiamo già visto? - #Caserma #George #Ciupilan: #sapete - LaMerlettaia : @egospotami parte dell’educazione di ognuno. Tanto c’è la mamma, il papà, la colf, la tata, chi diavolo altro. Per… - erretti42 : @Pinkospallino @StefanoTartaria @cocchi2a @fiordisale @matteoc1951 @gdominici1968 @Omantini @RenatoSouvarine… - no5desperados : RT @Massimi47715989: @GiuseppeConteIT MA CHI S E NE FREGA DELLE TUE DICHIARAZIONI A MENO CHE RICONOSCI DI AVER D ISTRUTTO UNA… - Massimi47715989 : @GiuseppeConteIT MA CHI S E NE FREGA DELLE TUE DICHIARAZIONI A MENO CHE RICONOSCI DI AVER D ISTRUTTO… -

Ultime Notizie dalla rete : Caserma chi

SuperEva

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato - >> clicca qui Laè Omar Hussain: età, le sue origini e il suo grande sogno Laha avuto inizio da qualche ...A due passi dalladella Guardia di Finanza e dal retro di Palazzo della Marra , si tratta ...capace di non rovinare addosso a persone o auto lasciate (abusivamente) in sosta sotto di sé?...La Caserma è il nuovo docu-reality di Rai 2 dedicato a un gruppo di ragazzi che per qualche settimana accettano di vivere in un campo militare ...La Caserma, chi è la recluta del nuovo format Omar Hussain: età, le origini, il suo più grande sogno, e le sue numerose passioni.