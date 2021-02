‘La Caserma’ | chi è la recluta Elena Santoro

Leggi su solonotizie24

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lei è una nuovache ha fatto molto parlare di sé: ecco alcune curiosità su, protagonista de La Caserma. La nuovaIl nuovo reality di Rai Due, La Caserma, ha conquistato il grande pubblico, sostituendo egregiamente Il Collegio. Anche in questo programma, un gruppo di ragazze e ragazzi, vengono inseriti in un contesto totalmente diverso dalla realtà quotidiana. Una delle prossime protagoniste è la ventunenne, nuova, che ha deciso di partecipare a questo esperimento sociale. Studentessa romana, anche se giovanissima, conosce bene l’ambiente militare. Come ha spiegato lei stessa nella clip di presentazione Rai,è: “Figlia di una ...