La Caserma | chi è George Ciupilan | età | lavoro | Instagram e curiosità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tutto pronto per la seconda puntata del reality La. Se vi eravate appassionati al Collegio amerete anche questo nuovo programma: questa volta, niente lezioni di matematica o italiano, ma vere e proprie sfide e prove di coraggio. Protagonisti come sempre giovani ragazzi che dovranno imparare la disciplina e rispondere alle nuove e rigide regole de La. Scopriamo insieme tutte ledei ragazzi e delle ragazze protagonisti del nuovo reality in onda da questa sera, in prima serata su Rai 2. Leggi anche: La, quando inizia e chi sono i concorrenti del nuovo reality di Rai 2 La: chi è, quanti anni ha, chefaha 18 anni ed è originario di Savona. Lui si definisce “molto ...