La casa in vendita (ristrutturata) che nessuno vuole comprare. Per il dettaglio choc in giardino (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Inghilterra, la vicenda ha dell’incredibile. Nel giro di poche ore l’annuncio sulla casa in vendita diventa virale e scatena l’ilarità di molti. In un sito di un’agenzia immobiliare inglese è stato pubblicato un annuncio un decisamente bizzarro. Si parla di una splendida casa a Middleton, Leeds, composta da tre camere da letto, doppi vetri alle finestre, pannelli solari e un’alimentazione energetica sostenibile. Una casa da sogno che, però, nasconde un dettaglio. La notizia viene diffusa dal Dily Mail. Nessun tranello teso ai futuri acquirenti dell’immobile, che però dovrebbero fare ancora i conti con il vecchio proprietario defunto. Infatti i familiari dell’uomo vendono tutto a patto che vengano rispettate le ultime volontà del precedente proprietario, che prima di passare a miglior vita ha espresso ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Inghilterra, la vicenda ha dell’incredibile. Nel giro di poche ore l’annuncio sullaindiventa virale e scatena l’ilarità di molti. In un sito di un’agenzia immobiliare inglese è stato pubblicato un annuncio un decisamente bizzarro. Si parla di una splendidaa Middleton, Leeds, composta da tre camere da letto, doppi vetri alle finestre, pannelli solari e un’alimentazione energetica sostenibile. Unada sogno che, però, nasconde un. La notizia viene diffusa dal Dily Mail. Nessun tranello teso ai futuri acquirenti dell’immobile, che però dovrebbero fare ancora i conti con il vecchio proprietario defunto. Infatti i familiari dell’uomo vendono tutto a patto che vengano rispettate le ultime volontà del precedente proprietario, che prima di passare a miglior vita ha espresso ...

VendeCaseRiposo : Casa di Riposo per Anziani in vendita a Viterbo scheda: cr/Laz/093 - Casa di Riposo per Anziani #casadiriposo… - IntegraKeto : ?? NATOO PROTEIN CHIPS In vendita su ? ASFOODS ????? Soluzione perfetta per chi vuole concedersi uno spuntino protei… - ppaolo62 : VENDITA APPARTAMENTO DI MQ. 82 CIRCA CON AMPIA AREA CORTILIZIA IN ZONA BORGO MAGGIORE | BORGO MAGGIORE: Appartamen… - tecnoimmobili : Vendita Villa Mathi --> Clicca per visualizzare la scheda immobile.: Proponiamo In Vendita A Mathi Una Casa Bifamil… - ppaolo62 : VENDITA AMPIO APPARTAMENTO DI MQ. 100 CIRCA IN ZONA RESIDENZIALE E PANORAMICA DI BORGO BORGO MAGGIORE: Ampio appart… -