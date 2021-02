La biblioteca di Casoria potrebbe diventare base per le vaccinazioni

Ultime Notizie dalla rete : biblioteca Casoria

Teleclubitalia

Attualmente i volumi sono conservati in un deposito a, in attesa di una loro giusta collocazione in città. Riaccendere l'attenzione della città sull'Istituto Italiano per gli Studi ......per ciechi e pluriminorati, infatti i ragazzi riceveranno in regalo dei volumi in braille donati dalle bibliotecarie assisane. Per una migliore gestione della "macchina" della, il ...