l liberismo e il comunismo hanno fallito Sarà la Nuova Democrazia a tirarci fuori dalla crisi attuale?

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) di Biagio Maimone Dopo aver constatato il fallimento delle storiche correnti di pensiero, su cui è stata costruita la realtà socio-economica e la realtà politica, che rivela una profondanon solo economica, ma anche esistenziale, in quanto privata di un’etica fondata su una morale che salvaguardi il valore centrale dell’essere umano, riteniamo inesorabile il dovere di fondare unacorrente di pensiero. Tale corrente filosofica che desideriamo definire “La” dovrà rileggere la realtà per ridefinire i suoi costrutti socio-economici, partendocentralità dell’uomo e dai suoi valori spirituali. Appare evidente che le correnti politiche attuali dimostrino di aver, in quanto distanti dal soggetto a cui devono essere ...

I filosofi che hanno teorizzato ilintendevamo porre in risalto il valore della libera iniziativa e non il selvaggio operare nella vita economica a danno di altri, con il risultato di un ......meno ed il modello capitalistico contrapposto si poteva espandere senza timori verso un...punto non è per nulla azzardato dire che come la caduta del muro ha messo in crisi il...La Nuova Democrazia dovrà rileggere la realtà per ridefinire i suoi costrutti socio-economici, partendo dalla centralità dell'uomo.Oltre 31 anni fa cadeva il muro di Berlino. Il mondo soviet-comunista veniva conseguentemente meno ed il modello capitalistico contrapposto si poteva espandere senza timori verso […] ...