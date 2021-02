Karina Cascella | l’allenamento è illegale | “Non c’è confronto con le altre”

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)ha mostrato ai suoi follower di Instagram tutta la sua perfezione fisica che la rende irresistibile. La foto è bollente In questi mesi di lockdown, vissuti essenzialmente in casa, tante persone abituate aled all’attività fisica sono andate in crisi per la chiusura delle palestre. Anche tanti personaggi dello spettacolo, che mettono al L'articolo proviene da Leggilo.org.