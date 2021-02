Juventus | UFFICIALE | Pirlo presenta la lista Champions | c’è una novità

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)– Archiviata subito la Coppa Italia, c’è da pensare alle prossime partite. Alla fine di un tour de force importante, dove laaffronterà Roma, Napoli e Inter, arriverà laLeague. Infatti il 17 febbraio ci sarà l’andata degli ottavi di finale contro il Porto. In portogallo, contro i lusitani la squadra campione di Italia si gioca l’accesso nella top eight del calcio europeo., ecco lahato la. Tutto come previsto per laUefata dallain vista della fase ad eliminazione diretta della...

Edin Dzeko è tornato ad allenarsi a Trigoria agli ordini di Paulo Fonseca. Il tecnico della Roma e l'attaccante hanno "firmato" una sorta di pace per continuare insieme il percorso e chiuedere al megl ...JUVENTUS – Archiviata subito la Coppa Italia, c'è da pensare alle prossime partite. Alla fine di un tour de force importante, dove la Juventus affronterà Roma, Napoli e Inter, arriverà la Champions Le ...