Juventus, Rovella nella top 5 in Europa degli acquisti più costosi di gennaio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) C’è anche Rovella, neo acquisto della Juventus, nella top 5 dei colpi più costosi d’Europa nel calciomercato invernal nella sessione di mercato invernale appena conclusa la Juventus si è assicurata Nicolò Rovella dal Genoa. Si tratta del colpo più costoso in Italia messo a segno a gennaio. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Il promettente centrocampista, che rimarrà in rossoblù in prestito, è anche il quinto colpo più caro d’Europa, dietro solo a Benrahma al West Ham, Haller all’Ajax, Szoboszlai al Lipsia e Diatta al Monaco. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) C’è anche, neo acquisto dellatop 5 dei colpi piùd’nel calciomercato invernalsessione di mercato invernale appena conclusa lasi è assicurata Nicolòdal Genoa. Si tratta del colpo più costoso in Italia messo a segno a. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Il promettente centrocampista, che rimarrà in rossoblù in prestito, è anche il quinto colpo più caro d’, dietro solo a Benrahma al West Ham, Haller all’Ajax, Szoboszlai al Lipsia e Diatta al Monaco. Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : UFFICIALE| Portanova, Petrelli, Rovella: gli accordi con il Genoa ?? - capuanogio : Nel giro d'affari chiuso con il #Genoa, la #Juventus realizza plusvalenze per 17,2 milioni di euro. Per #Portanova… - DiMarzio : #Juventus | Ufficiale: #Rovella è bianconero, #Portanova e #Petrelli al #Genoa - siamo_la_Roma : ?? Fa discutere l'acquisto di #Rovella ? La #Juventus mette le mani su un prospetto interessante ?? Ma il giro di pl… - anto7413 : @Salvo328 @kantor57 @endallfee @aleaus81 In con il Genoa, dal 2003 al 2020, hanno trafficato tante squadre e qualcu… -