Juventus-Roma: Pirlo può cambiarne 7 dopo la Coppa Italia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Juventus Roma: Pirlo può cambiarne 7 dopo la Coppa Italia. Ultime sul possibile undici bianconero nella partita di sabato allo Stadium Ampio turnover, vitale in questo periodo della stagione. Nella gara di campionato all’Allianz Stadium contro la Roma Andrea Pirlo potrebbe cambiare sette undicesimi della Juventus vista in Coppa Italia con l’Inter. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Secondo Tuttosport, oltre a Morata che dovrebbe tornare a far coppia dall’inizio con Ronaldo, dovrebbero giocare titolari anche Szczesny, Bonucci, Chiellini, Danilo, Arthur (per lo squalificato Bentancur) e Chiesa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021)puòla. Ultime sul possibile undici bianconero nella partita di sabato allo Stadium Ampio turnover, vitale in questo periodo della stagione. Nella gara di campionato all’Allianz Stadium contro laAndreapotrebbe cambiare sette undicesimi dellavista incon l’Inter. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Secondo Tuttosport, oltre a Morata che dovrebbe tornare a far coppia dall’inizio con Ronaldo, dovrebbero giocare titolari anche Szczesny, Bonucci, Chiellini, Danilo, Arthur (per lo squalificato Bentancur) e Chiesa. Leggi su Calcionews24.com

