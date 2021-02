Juventus | regina del mercato invernale | in Italia ha speso più di tutte

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ilè stato all’insegna della fantasia, dell’inventiva e soprattutto degli scambi. Nonostante tutto laè comunque risultata essere la squadra che hamaggiormente in Serie A, anche se tutti i soldi spesi sono già rientrati. A pesare c’è in particolare l’affare Nicolò Rovella, a bilancio per 18 milioni di euro (con 20 eventuali di bonus) comunque già recuperati dalle cessioni al Genoa di Portanova e Petrelli. LEGGI ANCHE: Calcio, a giugno assalto al "Made in France" Altri 8 milioni sono quelli corrisposti al Marsiglia per il valore di Marley Aké, arrivato però in scambio per Franco Tongya, valutato anche lui 8 milioni di euro. Stesso tipo di affare intavolato anche con il Lugano, con il quale è andato in scena lo scambio tra Christopher ...