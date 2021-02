Juventus | pericolo diffidati | 10 rischiano di saltare la finale di Coppa Italia

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)– La partita di ieri è stata importantissima per la stagione della. Ieri si è vista una svolta, il completamento di un percorso iniziato proprio dopo la batosta contro l’Inter in campionato. Adesso la Juve deve e vuole vincere tutte le partite di questo mini tour de force per poter ribaltare la stagione. Infatti settimana prossima c’è da conquistare ladi, la lista deiinLaè tutta da conquistare, tra tantie pericoli da affrontare. Infatti tanti calciatoridil’eventualedi. Giocatori fondamentali per la ...

Mamoziocag8 : Buffon dopo la papare,una superparata.Demiral che salva un gol assurdo.Cert questa moda di partire sempre dal basso… - LenGe_MAN : RT @tancredipalmeri: #InterJuve 1-2 75’ L’Inter spinge e lo fa anche nella maniera giusta, ma la Juventus è vigorosa nella protezione ed è… - Salvato95551627 : RT @tancredipalmeri: #InterJuve 1-2 75’ L’Inter spinge e lo fa anche nella maniera giusta, ma la Juventus è vigorosa nella protezione ed è… - tancredipalmeri : #InterJuve 1-2 75’ L’Inter spinge e lo fa anche nella maniera giusta, ma la Juventus è vigorosa nella protezione e… - ItalianSerieA : RT @VascoCansado: Tre punti pesantissimi che ci mantengono alla zona Champions League, però sono ancora preoccupato per la nostra difesa. L… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus pericolo

La Gazzetta dello Sport

La memoria corre subito alla2011 - 2012, che ci riuscì in Serie A vincendo lo scudetto: ... Una situazione difficile da gestire per le inseguitrici, l'unicoper la Ternana può essere ...Per fuggire al, Nick e Cassie si uniscono a un gruppo di ragazzi con poteri, grazie ai ... Calcio , Coppa Italia 2020/21 - Semifinali (Andata): Inter -, in onda alle 20.30 su Rai 1 ...JUVENTUS – La partita di ieri è stata importantissima per la stagione della Juventus. Ieri si è vista una svolta, il completamento di un percorso iniziato proprio dopo la batosta contro l’Inter in ...L'ex portiere della Juventus Pietro Carmignani ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Up&Down': "La parata di Buffon su Darmian? È un numero uno, ...