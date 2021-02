Juventus, la priorità per giugno è il terzino sinistro: obiettivo Renan Lodi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La sessione invernale di mercato della Juventus si è chiusa senza colpi di scena. Il club bianconero ha deciso di rimandare tutto alle prossima estate, con le priorità già fissate sull’agenda del direttore sportivo Paratici. La Juventus ha bisogno di un terzino sinistro che funga da alternativa ad Alex Sandro. Il brasiliano ha accusato vari L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La sessione invernale di mercato dellasi è chiusa senza colpi di scena. Il club bianconero ha deciso di rimandare tutto alle prossima estate, con legià fissate sull’agenda del direttore sportivo Paratici. Laha bisogno di unche funga da alternativa ad Alex Sandro. Il brasiliano ha accusato vari L'articolo

Commenta per primo In casa Juventus sono sempre più convinti: in vista del prossimo mercato estivo esiste già una netta priorità per rinforzare la rosa. A Pirlo serviva già e servirà a fine anno un vice Alex Sandro , o ancora ...

Napoli - Atalanta, svolta tattica in Coppa per gli azzurri

Gattuso ha come priorità migliorare l'atteggiamento difensivo, pensa anche ad una svolta tattica ... il sistema di gioco visto con interpretazioni diverse nel finale contro la Juventus in Supercoppa e ...

In casa Juventus sono sempre più convinti: in vista del prossimo mercato estivo esiste già una netta priorità per rinforzare la rosa. A Pirlo serviva già e servirà a fine anno un vice Alex Sandro, o ancora...

Napoli - Atalanta, svolta tattica in Coppa per gli azzurri

Gattuso ha come priorità migliorare l'atteggiamento difensivo, pensa anche ad una svolta tattica... il sistema di gioco visto con interpretazioni diverse nel finale contro la Juventus in Supercoppa e...