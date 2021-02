Juventus, la fame senza età di Cristiano Ronaldo: ancora decisivo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Per alcuni averlo in squadra è limitante, “accentra il gioco su se stesso” dicono, ma qualunque sia il pensiero, rispettabile, di tutti, un fatto innegabile è la sua fame, la sua voglia di vincere ed incidere sempre, la quale sembra non conoscere età. Cristiano Ronaldo risulta ancora una volta decisivo, segna ancora nel palcoscenico della Scala del calcio, uno dei suoi preferiti, e trascina la Juventus alla vittoria. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, a giugno assalto al "Made in France" Con le due reti segnate all’Inter ieri sera, Ronaldo sale a quota 22 centri stagionali in 23 presenze, con tanto di 3 assist decisivi. Un fattore innegabile, una certezza quando si tratta di spedire il pallone in rete. Per qualcuno è lesivo al ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Per alcuni averlo in squadra è limitante, “accentra il gioco su se stesso” dicono, ma qualunque sia il pensiero, rispettabile, di tutti, un fatto innegabile è la sua, la sua voglia di vincere ed incidere sempre, la quale sembra non conoscere età.risultauna volta, segnanel palcoscenico della Scala del calcio, uno dei suoi preferiti, e trascina laalla vittoria. LEGGI ANCHE: Calciomercato, a giugno assalto al "Made in France" Con le due reti segnate all’Inter ieri sera,sale a quota 22 centri stagionali in 23 presenze, con tanto di 3 assist decisivi. Un fattore innegabile, una certezza quando si tratta di spedire il pallone in rete. Per qualcuno è lesivo al ...

