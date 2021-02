Juventus | frecciatina a Pirlo | “Vittoria immeritata Non hanno tirato in porta”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)– La partita di ieri sera tra Inter esidietro qualche polemica. Dal rigore al tipo di partita giocata dalla Juve. Per molti, i bianconeridemeritato, in quanto l’Inter nel secondo tempo ha attaccato di più.alla fine sia casa unasofferta, di carattere e da Juve, che mancava da un po. Però tantiqualcosa da ridire, come Mario Sconcerti. Il giornalista al Corriere della Sera, ha parlato di Inter-Juve di ieri sera. Sottolineando la “brutta prova” dei bianconeri, che secondo lui non si son mai resi pericolosi., le parole di Sconcerti Ecco le sue parole: “Due conseguenze opposte. La prima è chesta ormai gestendo con mano libera la nuove Juve, ne ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus frecciatina

CalcioMercato.it

...parlato ai microfoni della Rai a margine della sconfitta per 2 - 1 con lanell'andata della semifinale di Coppa Italia. Tanti i temi toccati da Conte, che non ha risparmiato laa ...Ha poi voluto lanciare unapesante al Milan dichiarando: "Credo che qualunque squadra ... parlando anche della. Ha infatti sottolineato come sia normale che la squadra bianconera ...Pirlo alla fine si porta a casa una vittoria sofferta, di carattere e da Juve, che mancava da un po. Però tanti hanno qualcosa da ridire, come Mario Sconcerti. Il giornalista al Corriere della Sera, h ...Un Antonio Conte cinico e diretto quello intervenuto nel post partita di Inter-Juventus. Nerazzurri al tappeto per 2-1, le parole del tecnico.