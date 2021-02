Juve Stabia-Catania diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Juve Stabia-Catania si gioca oggi mercoledì 3 febbraio 2021 alle 20.30 per la 22^ giornata di Serie C. Padroni di casa a quota 26 punti, ospiti a 33 e con la voglia di sognare in grande. Un match che si annuncia ricco di emozioni.Juve Stabia-Catania, le probabili formazionicaption id="attachment 1061131" align="alignnone" width="831" Juve Stabia-Catania (getty images)/captionQueste le possibili scelte dei due allenatori per la sfida in programma questa sera tra Juve Stabia e Catania:Juve Stabia (3-5-2): Russo; Mulè, Troest, Esposito; Garattoni, Vallocchia, Berardocco, Mastalli, Rizzo; Borrelli, ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 febbraio 2021)si giocamercoledì 3 febbraio 2021 alle 20.30 per la 22^ giornata di Serie C. Padroni di casa a quota 26 punti, ospiti a 33 e con la voglia di sognare in grande. Unche si annuncia ricco di emozioni., le probabili formazionicaption id="attachment 1061131" align="alignnone" width="831"(getty images)/captionQueste le possibili scelte dei due allenatori per la sfida in programma questa sera tra(3-5-2): Russo; Mulè, Troest, Esposito; Garattoni, Vallocchia, Berardocco, Mastalli, Rizzo; Borrelli, ...

ItaSportPress : Juve Stabia-Catania diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi - - Giusepp06809214 : @AgostinoPastore @CucchiRiccardo Più forte della Juve Stabia ...e non sono neppure sicuro di questo! Se ti va di lu… - StabiaChannel : #JuveStabia #Juve Stabia - Catania: Curiosità e probabili formazioni. Le vespe si affidano al Diablo per domare gli… - Pall_Gonfiato : Juve Stabia-Catania: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C - StabiaChannel : #JuveStabia #Juve Stabia - Padalino in conferenza: «Contro il Catania voglio un atteggiamento diverso» LEGGI LA NEW… -