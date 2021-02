Juve, Paratici si sbilancia su Pirlo: "Ecco cosa pensa il club del suo operato" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Le dichiarazioni di Paratici, dirigente della Juve, sul lavoro di Andrea Pirlo da tecnico bianconero. Leggi su 90min (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Le dichiarazioni di, dirigente della, sul lavoro di Andreada tecnico bianconero.

ZZiliani : 'Egr. presidente FJGC @gagravina, ho letto del suo invito alla Procura ad aprire un'inchiesta sulla rissa #Ibra-… - ZZiliani : Avvitati in una crisi cupa, Real e Barcellona ci hanno messo del loro; ma certo grazie a #Suarez l’Atletico ha vint… - tuttosport : #Juve, #Paratici: 'Soddisfatti di #Pirlo, siamo in corsa su tutto' - junews24com : Inter-Juve Coppa Italia per Fabio Paratici: la frase che rimane - infoitsport : Paratici: «Noi contenti di Pirlo, Juve in corsa su tutti i fronti» -