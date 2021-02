Justice League di Zack Snyder | annunciato il rating

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)diè uno dei titoli più attesi dal pubblico e l’annuncio da parte di Films deldel film non fa altro che alzare le aspettativediè uno dei titoli più attesi del 2021 e si conosce anche la sua data di uscita che è il 18 marzo su HBO Max, quindi uscita valida per ora solo per gli Stati Uniti. Una versione che sarà molto complessa, di 4 ore di durata e che è intitolata: TheCut vede all’opera il regista di 300 e di Watchmen e il suo stile ormai inconfondibile. Proprio per questo stile inconfondibile, è statoche il film verrà distribuito con ...

Lo Snyder Cut diuscirà su HBO Max negli Stati Uniti il prossimo 18 marzo , come annunciato nei giorni scorsi, e al progetto ha dedicato un libro il giornalista del sito americano CinemaBlend Sean O'...In previsione dell'uscita, prevista negli Stati Uniti d'America il prossimo 18 marzo, si susseguono informazioni per la Snyder Cut di. Oggi è stata comunicata la classificazione della pellicola per il mercato americano. Il film avrà un rating R, per violenza e presenza di linguaggio non adatto a minori. Si tratta ...Justice League di Zack Snyder è uno dei titoli più attesi del 2021 e ora l'annuncio ufficiale del suo rating aumenta aspetattive e curiosità.Il regista Zack Snyder ha criticato chi ha attaccato e diffuso false informazioni riguardanti la sua versione di Justice League. Zack Snyder non ha esitato a criticare le persone che hanno attaccato l ...