John Travolta e sua figlia ballano Grease per il Super Bowl

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)e suaun pezzo diin uno spot dele con loro intervengono anche tanti altri volti noti. Ilsi avvicina e come ogni anno le aziende più importanti si inseriscono all’interno della grande finale sportiva con spot che coinvolgono personaggi celebri per promuovere i loro prodotti. Questa volta, ècon laElla che si inserisce nel nuovo spot di Scotts Miracle-Gro che produce prodotti per i giardini.e laElla nello spot delNello spot,e la ...

bchameroy : John-Michel Travolta #6àlamaison - wapmoment : i am john travolta. - anna_annie12 : RT @anna_annie12: Super Bowl, John Travolta balla Grease con sua figlia Ella in uno spot. VIDEO | Sky TG24 - infoitcultura : John Travolta balla Grease insieme alla figlia nello spot del Super Bowl - infoitcultura : John Travolta, il ballo scatenato con la figlia Ella fa impazzire i fan -

Ultime Notizie dalla rete : John Travolta

In passato sono stati ospiti del programma anche Adele, Meryl Streep, Tom Hanks, Emmanuel Macron, Naomi Campbell, Madonna,, i Coldplay e Uma Thurman. A Che tempo che fa ha rilasciato ...A 43 anni di distanza dal film cult " Grease ",( FOTO ) ritorna nei panni di Danny Zuko per uno spot pubblicitario trasmesso durante il Super Bowl 2021 . Questa volta l'attore è affiancato dalla figlia Ella , al posto di Olivia ...John Travolta e sua figlia Ella sono tra i protagonisti di uno degli Spot del Super Bowl, che andrà in scena domenica 7 febbraio 2021.Nondimeno, così la rappresentanza diplomatica di Washington, 'siamo sempre ben disposti a confrontarci con Berlino in merito alle sue preoccupazioni'. Le richieste di Biden Ben nota anche la posizione ...