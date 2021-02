Jeff Bezos non sarà più il CEO di Amazon

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)decide di fare un passo indietro annunciando uno storico cambio a vertici di: a partire dal terzo trimestre 2021 rinuncerà alla carica di amministratore delegato, diventando presidente esecutivo. A succedergli nell’incarico ricoperto sin dalla fondazione di(avvenuta nel 1995)Andy Jassy, attuale CEO diWeb Services (AWS, servizi cloud e web). L’annuncio è stato dato contestualmente all’ufficializzazione dei risultati finanziari del quarto trimestre fiscale 2020, che si è chiuso molto positivamente. Il numero uno diconferma in una lettera ai dipendenti che nel suo nuovo ruolo concentrerà le sue energie e la sua attenzione su nuovi prodotti e iniziative.cita espressamente la gestione del Day 1 Fund ...

fattoquotidiano : Jeff Bezos lascia la carica di amministratore delegato di Amazon: al suo posto Andy Sassy - repubblica : Amazon, Andy Sassy è il nuovo Ceo. Jeff Bezos diventa presidente esecutivo - RaiNews : 'Non vado di certo in pensione', ha precisato Bezos, 57 anni, che ha fondato Amazon nel 1994 e l'ha fatto crescere… - giovanna_campus : RT @carloalberto: +++ DRAGHI NOMINA JEFF BEZOS AL POSTO DI ARCURI. GIÀ PIANIFICATA LA VACCINAZIONE DI TUTTI GLI ITALIANI ENTRO VENERDÌ. GI… - Stefania_Via : #JeffBezos lascia la carica di amministratore delegato di #Amazon -

Annunciando ricavi record pari a 125,6 miliardi nel quarto trimestre , per la prima volta sopra la quota simbolica dei cento miliardi, il fondatore di Amazon ,, ha detto che nel terzo trimestre 2021 lascerà il suo ruolo di CEO per diventare presidente esecutivo. Sarà Andy Jassy , oggi alla guida di Amazon Web Services, a prendere il suo posto. ...Il fondatore di Amazonha deciso di lasciare l'incarico di amministratore delegato del gigante americano. Lo ha annunciato la stessa società, in concomitanza con la pubblicazione dei risultati di bilancio del ...Partito quasi 30 anni fa con un piccolo progetto nel suo garage, ha costruito uno degli imperi commerciali di maggior successo. Dice: «Amo cincischiare e dormire 8 ore» ...Clamoroso passo indietro di Jeff Bezos alla guida di Amazon. Nel quarto trimestre, ricavi sfondano 100 miliardi di dollari ...