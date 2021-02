Jaguar C-type Continuation | dopo 70 anni la storia ritorna

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) LaC-celebra una leggenda dell'automobilismo britco. La C-originale, infatti, ha vinto due volte la 24 Ore di Le Mans, nel 1951 e nel 1953. In tutto ne furono prodotte 53 e oggi il valore delle vetture superstiti si misura in milioni di euro. Così, per celebrare i settantadi questa splendida barchetta,Classic ha annunciato una produzione rigorosamente limitata di una piccola serie, che sarà costruita a mano nello lo stabilimentoLand Rover Classic Works di Coventry. Il programmaC-permetterà agli appassionati delle competizioni di auto storiche, di poter acquistare per la prima volta un esemplare nuovo di fabbrica identico ...

C-: vettura mitica degli anni Cinquanta. Auto capace di competere in pista e su strada vincendo trofei. A Le Mans e alla Mille Miglia, tanto per dire. Oggi, per celebrarne i 70 anni, ...Saranno otto le C-Continuation in edizione speciale create per celebrare il 70° anniversario di uno dei modelli più importanti della storia della casa del Giaguaro: Classic, la sezione del ... Otto fortunati potranno configurare online oggi e godersi tra un anno una vera Jaguar C-Type, nuova. Originale, prodotta nel 2021 dalla Casa con pure i veri tre doppi corpo Weber ...