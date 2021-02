Ivana Spagna, il segreto della cantante: “Parlo coi morti” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La confessione di Ivana Spagna, il segreto della cantante e della sua vita privata: “Parlo coi morti”, ha spiegato in diverse interviste. (screenshot video)La cantante Ivana Spagna, lanciata grazie alla italodisco negli anni Ottanta e poi divenuta una raffinata interprete della musica leggera italiana, ha un segreto che da diverso tempo nemmeno tanto segreto è. Infatti, nel corso di diverse interviste, non ha nascosto una sua particolarità, che è quella di parlare coi defunti. Leggi anche –> L’Eredità, il ricordo di Massimo Cannoletta: “Ha dato la vita…” In particolare, ospite di una trasmissione televisiva della ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La confessione di, ilsua vita privata: “coi”, ha spiegato in diverse interviste. (screenshot video)La, lanciata grazie alla italodisco negli anni Ottanta e poi divenuta una raffinata interpretemusica leggera italiana, ha unche da diverso tempo nemmeno tantoè. Infatti, nel corso di diverse interviste, non ha nascosto una sua particolarità, che è quella di parlare coi defunti. Leggi anche –> L’Eredità, il ricordo di Massimo Cannoletta: “Ha dato la vita…” In particolare, ospite di una trasmissione televisiva...

