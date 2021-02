Italia’s Got Talent, anticipazioni seconda puntata: le esibizioni del 3 febbraio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Le anticipazioni della seconda puntata del 3 febbraio 2021 di Italia’s Got Talent, ci raccontano di molte esibizioni che vedranno come protagonista la danza. Nel nuovo episodio dello show che verrà trasmesso in prima visione assoluta su TV8 alle ore 21:30, infatti, il ballo sarà in primo piano e le varie performance ne mostreranno le diverse peculiarità e declinazioni. Una settantaquattrenne ballerà in modo armonioso, una giovane coppia ucraina, invece, danzerà in modo sensuale. Due opposti, insomma. Ma ci sarà spazio anche per una terza tipologia di ballo. Sul palco, infatti, arriverà anche un ballerino “snodabile”, direttamente da Tenerife, capace di esibirsi in un modo unico e difficilmente imitabile, che riuscirà a catturare l’attenzione dei quattro giudici del ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ledelladel 32021 diGot, ci raccontano di molteche vedranno come protagonista la danza. Nel nuovo episodio dello show che verrà trasmesso in prima visione assoluta su TV8 alle ore 21:30, infatti, il ballo sarà in primo piano e le varie performance ne mostreranno le diverse peculiarità e declinazioni. Una settantaquattrenne ballerà in modo armonioso, una giovane coppia ucraina, invece, danzerà in modo sensuale. Due opposti, insomma. Ma ci sarà spazio anche per una terza tipologia di ballo. Sul palco, infatti, arriverà anche un ballerino “snodabile”, direttamente da Tenerife, capace di esibirsi in un modo unico e difficilmente imitabile, che riuscirà a catturare l’attenzione dei quattro giudici del ...

