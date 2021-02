Italia’s Got Talent 2021, Teatro Necessario di Genova (foto e video) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nella seconda puntata del 3 febbraio 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche il Teatro Necessario di Genova, composto da detenuti del carcere di Marassi dai 26 ai 68 anni. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Il gruppo ha letto una toccante lettera a varie donne, coloro che si trovano fuori dal carcere e con cui hanno dovuto interrompere la loro relazione. Un numero che ha emozionato i giudici, che hanno dato quattro sì. A questo link, il video dell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nella seconda puntata del 3 febbraiodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche ildi, composto da detenuti del carcere di Marassi dai 26 ai 68 anni. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Il gruppo ha letto una toccante lettera a varie donne, coloro che si trovano fuori dal carcere e con cui hanno dovuto interrompere la loro relazione. Un numero che ha emozionato i giudici, che hanno dato quattro sì. A questo link, ildell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog.

mesorottaercazz : Secondo me a Italia's got talent dovrebbero mettere la reazione dei giudici durante la performance in un triangolo… - G_sFreakShow : RT @melissaxhs: AOOO MA TUTTE STE CANZONI DEI 1D BAND E SOLISTI AD ITALIA'S GOT TALENT AAAA #igt - enami78040601 : La poesia di Fatima contro le discriminazioni a Italia's Got Talent - obaewan_ : su italia’s got talent c’è il remix di crazy in love e io penso al video cattegaris che feci usandolo. l’unica cosa… - danixgolden : tuttx che guardano la caserma, poi ci siamo io e @cxcaamix che guardiamo italia’s got talent ahahah -

