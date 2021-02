Italia’s Got Talent 2021, Serena Del Mare (foto e video) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nella seconda puntata del 3 febbraio 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche Serena Del Mare, interprete e ballerina di 74 anni. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Serena, dopo aver studiato per diventare interprete, a 50 anni ha deciso di studiare danza. Ha così portato sul palco di Italia’s Got Talent un numero di danza classica, accompagnata anche da un ballerino. Il tutto nonostante due protesi. Per lei, ovviamente, quattro sì. A questo link, il video dell’esibizione. first ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nella seconda puntata del 3 febbraiodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era ancheDel, interprete e ballerina di 74 anni. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich., dopo aver studiato per diventare interprete, a 50 anni ha deciso di studiare danza. Ha così portato sul palco diGotun numero di danza classica, accompagnata anche da un ballerino. Il tutto nonostante due protesi. Per lei, ovviamente, quattro sì. A questo link, ildell’esibizione. first ...

danixgolden : tutti che guardano la caserma, poi ci sono io che guardò italia’s got talent - danixgolden : ora aspetto che italia’s got talent metta le canzoni dei ragazzi - nelloxsun : scusate ma harry nella pubblicità di italia's got talent>>>>>> - onlythexbravex : Hanno messo Kiwi ad Italia's got talent e sono scoppiata e mio padre 'STA ZITTA UN PO' - liamscaryspoon : VI RICORDO APPUNTAMENTO ITALIA'S GOT TALENT CON KIWI PER LA PUBBLICITÀ -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got Accordo Sky Amazon - Prime Video su Sky Q e NOW TV su Fire TV Stick Digital-News.it