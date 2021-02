Italia’s Got Talent 2021, Pavel Valla Bertini (foto e video) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nella seconda puntata del 3 febbraio 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche Pavel Valla Bertini, spagnolo 32enne residente da anni in Italia, dove è sposato ed ha tre figli. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Pavel è un equilibrista che si è esibito su dei monocicli di varia difficoltà. L’ultimo numero, in cui ha rimbalzato su un tappeto elastico per poi atterrare in piedi, lo ha messo in difficoltà, tanto da riprovarlo. Per lui, quattro sì. A questo link, il video dell’esibizione. first ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nella seconda puntata del 3 febbraiodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche, spagnolo 32enne residente da anni in Italia, dove è sposato ed ha tre figli. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich.è un equilibrista che si è esibito su dei monocicli di varia difficoltà. L’ultimo numero, in cui ha rimbalzato su un tappeto elastico per poi atterrare in piedi, lo ha messo in difficoltà, tanto da riprovarlo. Per lui, quattro sì. A questo link, ildell’esibizione. first ...

