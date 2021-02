Italia’s Got Talent 2021 MTS mega crew e la danza post lockdown (Di mercoledì 3 febbraio 2021) . La mascherina come inizio della coreografia (video) A salire sul palco anche la MTS mega crew, una crew di ballerini e ballerine dai 9 ai 28 anni, affiatati tra di loro, amici e “provati” dal distanziamento imposto dalla situazione sanitaria oltre che dall’impossibilità di frequentarsi e ballare come gruppo. Non appena la situazione lo ha permesso, il gruppo si è riunito all’aperto nella propria città, Siracusa. Sul palco hanno portato una coreografia fatta di giochi tra corpi, visi ed emozioni, il tutto partito da un gesto ormai di uso comune: l’indossare la mascherina. Quattro sì per loro e un tavolo visibilmente commosso. Clicca qui per guardare altri video di Italia’s Got Talent 2021 Il regolamento Tornano le consuete 7 puntate di audizioni più una finale in ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 3 febbraio 2021) . La mascherina come inizio della coreografia (video) A salire sul palco anche la MTS, unadi ballerini e ballerine dai 9 ai 28 anni, affiatati tra di loro, amici e “provati” dal distanziamento imo dalla situazione sanitaria oltre che dall’impossibilità di frequentarsi e ballare come gruppo. Non appena la situazione lo ha permesso, il gruppo si è riunito all’aperto nella propria città, Siracusa. Sul palco hanno portato una coreografia fatta di giochi tra corpi, visi ed emozioni, il tutto partito da un gesto ormai di uso comune: l’indossare la mascherina. Quattro sì per loro e un tavolo visibilmente commosso. Clicca qui per guardare altri video diGotIl regolamento Tornano le consuete 7 puntate di audizioni più una finale in ...

