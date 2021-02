Italia’s Got Talent 2021 Michael Sagripanti il batterista Schlager (video) (Di giovedì 4 febbraio 2021) Italia’s Got Talent 2021 Michael Sagripanti intrattiene i giudici tra batteria e ballo. Tutto a tema Schlager (video) Michael Sagripanti arriva sul palco di Italia’s Got Talent carico dietro a una batteria. Al primo sguardo sembra un batterista metal anche se, quando inizia a suonare, tutto cambia. Michael inizia a suonare lo Schlager, una musica tradizionale tedesca. Colpi sul rullante, sulla gran cassa e via la trasformazione: il giovane si lancia in un balletto scatenato e in un incredibile assolo finale di batteria (dove esce la sua anima metal). Standing ovation dal pubblico e applausi da Federica Pelllegrini, Frank Matano, Joe Bastianich, Mara ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 4 febbraio 2021)Gotintrattiene i giudici tra batteria e ballo. Tutto a temaarriva sul palco diGotcarico dietro a una batteria. Al primo sguardo sembra unmetal anche se, quando inizia a suonare, tutto cambia.inizia a suonare lo, una musica tradizionale tedesca. Colpi sul rullante, sulla gran cassa e via la trasformazione: il giovane si lancia in un balletto scatenato e in un incredibile assolo finale di batteria (dove esce la sua anima metal). Standing ovation dal pubblico e applausi da Federica Pelllegrini, Frank Matano, Joe Bastianich, Mara ...

