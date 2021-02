Italia’s Got Talent 2021, Michael Emanuel Sagripanti (foto e video) (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nella seconda puntata del 3 febbraio 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche Michael Emanuel Sagripanti, artigiani di 28 anni di Rapagnano (Fermo). A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Michael si è appassionato alla musica quando aveva 13 anni. Ha iniziato a suonare la batteria, tanto da essere notato da un professore che lo ha fatto entrare in una band. In tv, però, ha suonato un brano di musica schlagel, genere diffusa in Germania. Il colpo di scena, però, c’è stato quando Michael si è tolto i ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nella seconda puntata del 3 febbraiodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche, artigiani di 28 anni di Rapagnano (Fermo). A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich.si è appassionato alla musica quando aveva 13 anni. Ha iniziato a suonare la batteria, tanto da essere notato da un professore che lo ha fatto entrare in una band. In tv, però, ha suonato un brano di musica schlagel, genere diffusa in Germania. Il colpo di scena, però, c’è stato quandosi è tolto i ...

