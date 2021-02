Italia’s Got Talent 2021, Mattia Ognibene è Edward mani di forbice (foto e video) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nella seconda puntata del 3 febbraio 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche Mattia Ognibene, parrucchiere di 25 anni. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Mattia ha ballato vestito da Edward mani di forbice, ma non ha convinto la giuria, che ha fermato la sua esibizione. Per lui, quattro no. A questo link, il video dell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nella seconda puntata del 3 febbraiodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche, parrucchiere di 25 anni. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich.ha ballato vestito dadi, ma non ha convinto la giuria, che ha fermato la sua esibizione. Per lui, quattro no. A questo link, ildell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog.

ineunwooarms : Io tranquilla usando il telefono mentre i miei guardano Italia's got talent Io appena parte Dynamite: - kiofra1 : Italia's got talent programma per rincoglioniti e non accetto obiezioni - farncecso : Sarò ripetitivo: non ho mai capito il senso dei concorrenti stranieri a ITALIA's got talent. #IGT - Y00NEASE : @Y4GSOGM1N appena ho letto l’hanno messa a italia’s got talent - itsari_styles : si ma io sto vedendo italia’s got talent solo per risentire kiwi eh -

