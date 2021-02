Italia’s Got Talent 2021 Mara Maionchi e la fuga dai serpenti (video) (Di giovedì 4 febbraio 2021) Italia’s Got Talent 2021 Mara Maionchi e la fuga dai serpenti. L’esibizione di Anna e Francesco (video) Sul palco di Italia’s Got Talent sono solo momenti toccanti e di danza. Spazio anche all’ilarità e al coinvolgimento dei giudici. Anna e Francesco salgono sul palco con dei loro amici speciali, che terrorizzeranno i giudici. Soprattutto la povera Mara Maionchi. Ad affrontare per primo gli animale è Frank, il quale però non sembra più di tanto spaventato. Nonostante il momento simpatico non tutti i giudici sono convinti dell’esibizione: per Joe Bastianich quello che hanno portato non è un Talento, quindi voto negativo per lui. Anche per Frank Matano è un no. Per ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 4 febbraio 2021)Gote ladai. L’esibizione di Anna e Francesco () Sul palco diGotsono solo momenti toccanti e di danza. Spazio anche all’ilarità e al coinvolgimento dei giudici. Anna e Francesco salgono sul palco con dei loro amici speciali, che terrorizzeranno i giudici. Soprattutto la povera. Ad affrontare per primo gli animale è Frank, il quale però non sembra più di tanto spaventato. Nonostante il momento simpatico non tutti i giudici sono convinti dell’esibizione: per Joe Bastianich quello che hanno portato non è uno, quindi voto negativo per lui. Anche per Frank Matano è un no. Per ...

danixgolden : io che vedo syco ad italia’s got talent - Noovyis : (Italia's Got Talent 2021, stasera su TV8 la seconda puntata: le anticipazioni) Playhitmusic - - luckvyone : SI MA CHE PALLE OGGI C'ERA ITALIA'S GOT TALENT E ME LO SONO PERSO DI NUOVO - fatinamuffin : È il secondo tipo di TikTok che vedo ad italia’s got talent.. perché????? #IGT - mesorottaercazz : RT @IGT_official: Commentate insieme a noi questa divertentissima puntata di Italia’s Got Talent. ? Ricordatevi l’hashtag #IGT. https://t.c… -

