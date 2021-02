Italia’s Got Talent 2021 la toccante lettera dei detenuti di Genova Marassi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Italia’s Got Talent 202 cinque detenuti di Genova Marassi portano sul palco una toccante lettera. Quattro sì per loro e commozione da parte dei giudici Sul palco anche l’esibizione carica di sentimento e pathos di cinque uomini che provano a dare sfogo ai propri sentimenti e chiedere scusa, in quanto detenuti del carcere di Genova Marassi. Il gruppo porta sul palco una toccante lettera, recitata con trasporto e sentimento; i cinque fanno parte del progetto rieducativo Teatro Necessario, un’iniziativa del Carcere Marassi che punta al reinserimento dei detenuti tramite attività culturali. I giudici rimangono colpiti dalle loro parole, per loro quattro ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 4 febbraio 2021)Got202 cinquediportano sul palco una. Quattro sì per loro e commozione da parte dei giudici Sul palco anche l’esibizione carica di sentimento e pathos di cinque uomini che provano a dare sfogo ai propri sentimenti e chiedere scusa, in quantodel carcere di. Il gruppo porta sul palco una, recitata con trasporto e sentimento; i cinque fanno parte del progetto rieducativo Teatro Necessario, un’iniziativa del Carcereche punta al reinserimento deitramite attività culturali. I giudici rimangono colpiti dalle loro parole, per loro quattro ...

