Italia’s Got Talent 2021 | Jenny Pavone foto e video

Nella seconda puntata del 3 febbraio 2021 di Italia's Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c'era anche Genny Pavone, 36enne di Torino. A giudicare l'esibizione la giuria formata anche quest'anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Jenny, acrobata, ha unito la simpatia all'abilità, coinvolgendo nella prima parte del suo numero anche Matano, ma dimostrando poi di essere davvero atletica. Per lei quattro sì.

