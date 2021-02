Italia’s Got Talent 2021, Bello sisters (foto e video) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nella seconda puntata del 3 febbraio 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’erano anche le Bello sisters, ovvero Loren, Jolene e Celine, tre sorelle di 22, 19 e 14 anni. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Le tre sorelle sognavano di esibirsi insieme, a dimostrazione dell’unità della loro famiglia. Per loro tanti applausi e quattro sì. Le tre sorelle, l’anno scorso, si sono esibite anche nell’edizione americana di Got Talent. A questo link, il video dell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nella seconda puntata del 3 febbraiodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’erano anche le, ovvero Loren, Jolene e Celine, tre sorelle di 22, 19 e 14 anni. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Le tre sorelle sognavano di esibirsi insieme, a dimostrazione dell’unità della loro famiglia. Per loro tanti applausi e quattro sì. Le tre sorelle, l’anno scorso, si sono esibite anche nell’edizione americana di Got. A questo link, ildell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog.

