Italia’s Got Talent 2021 | Artem ed Anatasia | Duo Paradise foto e video

Nella seconda puntata del 3 febbraio 2021 di Italia's Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c'era anche il Duo Paradise, ovvero Artem ed Anastasia coppia ucraina anche nella vita. A giudicare l'esibizione la giuria formata anche quest'anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Il Duo Paradise ha proposto un pezzo di verticalismi ed acrobazie, in modo molto preciso ma anche molto sensuale, che ha evidenziato la loro intesa. Per loro, quattro sì.

obaewan_ : su italia's got talent c'è il remix di crazy in love e io penso al video cattegaris che feci usandolo. l'unica cosa… - danixgolden : tuttx che guardano la caserma, poi ci siamo io e @cxcaamix che guardiamo italia's got talent ahahah - rimbvaud : ogni volta che vedo dei vecchietti sul palco di Italia's got talent inizio a urlare come una matta mentre piango ap… - danixgolden : ora aspetto che italia's got talent metta le canzoni dei ragazzi - nelloxsun : scusate ma harry nella pubblicità di italia's got talent>>>>>>

