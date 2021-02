Israele, Marocco e non solo. Come cambiano gli accordi di Abramo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Gli storici accordi di pace di Abramo portano a una piena normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Israele, Emirati Arabi Uniti, Marocco, Bahrein, Sudan e Giordania. Indubbiamente un’autentica e rivoluzionaria svolta per un grande spazio geopolitico che si estende al Medio Oriente, al Golfo, al Mediterraneo, all’Africa e coinvolge Stati che esercitano un ruolo significativo in regioni e Paesi collegati tra loro da comuni interessi di sicurezza e di sviluppo, ma con diverse peculiarità. IL RUOLO REGIONALE DEL Marocco Un esempio è proprio il Marocco, da un lato per il ruolo che tradizionalmente esercita nella diplomazia globale e per la sua proiezione mediterranea e atlantica, dall’altro per un ruolo altrettanto significativo nella regione subsahariana e in Africa. In queste ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Gli storicidi pace diportano a una piena normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra, Emirati Arabi Uniti,, Bahrein, Sudan e Giordania. Indubbiamente un’autentica e rivoluzionaria svolta per un grande spazio geopolitico che si estende al Medio Oriente, al Golfo, al Mediterraneo, all’Africa e coinvolge Stati che esercitano un ruolo significativo in regioni e Paesi collegati tra loro da comuni interessi di sicurezza e di sviluppo, ma con diverse peculiarità. IL RUOLO REGIONALE DELUn esempio è proprio il, da un lato per il ruolo che tradizionalmente esercita nella diplomazia globale e per la sua proiezione mediterranea e atlantica, dall’altro per un ruolo altrettanto significativo nella regione subsahariana e in Africa. In queste ...

