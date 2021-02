Inter, Suning respinge la prima offerta di BC Partners: la situazione (Di mercoledì 3 febbraio 2021) BC Partners ha presentato una prima offerta d’acquisto per l’Inter ma Suning l’ha rifiutata. Ecco cosa possiamo aspettarci nei prossimi giorni Secondo quanto riferito da MilanoFinanza, Suning ha rifiutato l’offerta di Bc Partners da 880 milioni di euro per l’ingresso in società del fondo d’investimento. Ad ogni modo la trattativa resta aperta perché BC Partners è l’unico soggetto ad aver effettuato la due diligence sui conti nerazzurri e una nuova proposta arriverà a giorni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) BCha presentato unad’acquisto per l’mal’ha rifiutata. Ecco cosa possiamo aspettarci nei prossimi giorni Secondo quanto riferito da MilanoFinanza,ha rifiutato l’di Bcda 880 milioni di euro per l’ingresso in società del fondo d’investimento. Ad ogni modo la trattativa resta aperta perché BCè l’unico soggetto ad aver effettuato la due diligence sui conti nerazzurri e una nuova proposta arriverà a giorni. Leggi su Calcionews24.com

