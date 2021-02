Inter-Juventus, polemica sul rigore. Altobelli: “Young ingenuo, ma perché Cuadrado cade in avanti?” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lascia una scia di polemiche la sfida di Coppa Italia tra Inter-Juventus andata in scena nella notte. La gara di andata delle semifinali del torneo è terminata 1-2 per i bianconeri complici gli errori nerazzurri e anche qualche scelta arbitrale non troppo chiara, almeno per Alessandro Spillo Altobelli, ex attaccante del club di Milano.Altobelli e il rigore pro Juventuscaption id="attachment 1088811" align="alignnone" width="436" Inter-Juventus (getty images)/captionNon si lascia convincere dalla decisione del direttore di gara Altobelli che, nonostante l'Intervento del Var, ai microfoni di Rai Sport spiega i suoi dubbi sulla dinamica del contatto che ha visto protagonisti l'esterno Interista Ashley ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lascia una scia di polemiche la sfida di Coppa Italia traandata in scena nella notte. La gara di andata delle semifinali del torneo è terminata 1-2 per i bianconeri complici gli errori nerazzurri e anche qualche scelta arbitrale non troppo chiara, almeno per Alessandro Spillo, ex attaccante del club di Milano.e ilprocaption id="attachment 1088811" align="alignnone" width="436"(getty images)/captionNon si lascia convincere dalla decisione del direttore di garache, nonostante l'vento del Var, ai microfoni di Rai Sport spiega i suoi dubbi sulla dinamica del contatto che ha visto protagonisti l'esternoista Ashley ...

OptaPaolo : 8 - #Ronaldo è il giocatore dei top-5 campionati europei 2020/21 ad aver realizzato più doppiette (8) in all comps.… - Inter : ?? | TESTA ALTA Una sconfitta che brucia... ma ora è già tempo di pensare alla Fiorentina e poi al ritorno contro l… - juventusfc : From San Siro ???? I?l report ?? di #InterJuve: - santaxx__ : RT @pol2187: Juventus 12 falli 6 gialli... Inter 17 falli 3 gialli. Fine!!! - virgilio_it : ???? #Notizie #Curiosità #Sport ??? Il tecnico dei nerazzurri commenta la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus… -