Inter-Juventus | la partita di Kulusevski | tanto in ombra quanto decisivo

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Diversi giudizi ingenerosi perall’indomani di. Per alcuni lo svedese è stato tra i peggiori dei bianconeri, apparso ine poco incisivo davanti. La verità sta nel mezzo, conperò davvero sempre in: quella di Marcelo Brozovic. LEGGI ANCHE: Calciomercato, a giugno assalto al "Made in France" L’di campionato aveva dimostrato come i bianconeri non avessero preparato lanel migliore dei modi, cosa invece saltata all’occhio fin da subito ieri sera. La decisione di Pirlo di schermare Brozovic con la marcatura a uomo diè stata decisiva. Nella sconfitta in Serie A, il centrocampista dell’ha ...