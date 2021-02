Inter-Juventus | giusto dare il rigore su Cuadrado | la moviola

OptaPaolo : 8 - #Ronaldo è il giocatore dei top-5 campionati europei 2020/21 ad aver realizzato più doppiette (8) in all comps.… - Inter : ?? | TESTA ALTA Una sconfitta che brucia... ma ora è già tempo di pensare alla Fiorentina e poi al ritorno contro l… - juventusfc : From San Siro ???? I?l report ?? di #InterJuve: - Domenico1oo777 : RT @juventusfc: Metti una sera a San Siro ?? Le foto più belle di #InterJuve sono qui: - _i_n_d_i_o_ : RT @pisto_gol: Su Inter-Juve si poteva dire: ci sono stati errori individuali da calcio minore; CR7 è stato uno dei peggiori della Juve; co… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Juventus

Commenta per primo Fanno discutere i 14 rigori concessi fin qui al Milan . E ha diviso gli appassionati di calcio anche il penalty concesso ieri sera allanella sfida contro l'di Coppa Italia per il contatto Young - Cuadrado . Voi cosa ne pensate? Ne ha parlato il blogger milanista Velox one su VivoPerLei . Ecco il suo articolo: https://...Il ritorno al gol, anzi alla doppietta di Ronaldo ieri contro l', l'ottava stagionale per il campione portoghese, ha fatto felice il popolo bianconero ma non solo. Anche il Real Madrid si è complimentato via Twitter 'col più grande goleador della nostra ...La Juventus inizia febbraio con un'ottima vittoria in Coppa Italia contro l'Inter 2 a 1. Il risultato della squadra di Pirlo nell'andata delle semifinali, un passo importante per la qualificazione all ...Conte boccia la prestazione di Sanchez in Coppa Italia contro la Juventus: poco cinismo sotto porta da parte dell'attaccante dell'Inter.