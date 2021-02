Inter Juve | così Pirlo ha ingabbiato Brozovic – ANALISI TATTICA

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il lavoro tattico di Kulusevski suuna della trovate vincenti di Andrea: il pressing arma decisiva nel primo rounddi Coppa Italia Anche se un po’ episodica per il modo in cui è avvenuta,lancia comunque segnali tatticiessanti per. Nel match di campionato, il pressing bianconero si era rivelato disastroso: costruendo dal basso i nerazzurri avevano potuto attaccare sistematicamente in campo aperto, trovandoe Barella costantemente liberi. Ieri sera la, nonostante un avvio un po’ scialbo, è stata molto più convincente senza palla. Laimpediva ai nerazzurri di palleggiare bene da dietro, la squadra scivolava e accorciava con i tempi ...

chirichampions : ??????¡DOBLETE DE CRISTIANO para adelantar a la Juve! Minuto 36. Inter 1-2 Juve #CoppaItalia ¡A las 12… - juventusfc : From San Siro ???? I?l report ?? di #InterJuve: - juventusfc : Metti una sera a San Siro ?? Le foto più belle di #InterJuve sono qui: - vitti2173 : RT @juventusfc: Metti una sera a San Siro ?? Le foto più belle di #InterJuve sono qui: - peppizz22 : RT @RobertoSavino10: La Juventus senza dybala, sandro, deligt, cuadrado perde con l'Inter. Lo juventino medio: sconfitta meritata. L'inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Juve

È la considerazione che emerge dalla semifinale di andata di Coppa Italia- Juventus, giocata ... Rigore col Var allaper fallo su Cuadrado È successo in occasione del calcio di rigore ...Coppa Italia 2021 , semifinaliste: Atalanta - Napoli ,( 2 - 1 nel derby ) . XIX GIORNATA DI CAMPIONATO SERIE A . CLASSIFICA: Milan punti 43,41, Roma 37,36, Atalanta ...MILANO, STADIO SAN SIRO - La Juventus, dopo la sconfitta in campionato dello scorso 17 Gennaio -in quell'occasione terminò 2-0 in favore dell'Inter- torna al Meazza per disputare la partita d'andata d ...Blog Calciomercato.com: Alla Juventus non avevano bisogno di guardare il cammino europeo dell'Inter di Conte. Lo sapevano fin dai tempi di Galarasaray-Juve che le certezze ...