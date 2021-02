Instagram sta per cambiare di nuovo: stop alle foto del feed nelle Stories (Di mercoledì 3 febbraio 2021) A breve potrebbe arrivare il blocco definitivo a un espediente utilizzato, soprattutto dagli influencer, per aumentare l’engagement e le interazione dei propri followers. Instagram ha avviato un test destinato a rivoluzionare l’approccio di milioni di utenti che utilizzano pedissequamente quel social network nato per la condivisione delle foto e che poi, nel corso degli anni (anche dopo l’acquisizione da parte di Facebook) si è sviluppato anche in altre direzioni. L’ultima modifica (ancora non ufficiale e riservata solo ad alcuni utenti) riguarda i post Instagram nelle Stories: a breve, infatti, quel che compare nel feed potrebbe non poter essere più condiviso nelle IG Stories. LEGGI ANCHE > Dopo il blocco di TikTok, il Garante apre anche un ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) A breve potrebbe arrivare il blocco definitivo a un espediente utilizzato, soprattutto dagli influencer, per aumentare l’engagement e le interazione dei propri followers.ha avviato un test destinato a rivoluzionare l’approccio di milioni di utenti che utilizzano pedissequamente quel social network nato per la condivisione dellee che poi, nel corso degli anni (anche dopo l’acquisizione da parte di Facebook) si è sviluppato anche in altre direzioni. L’ultima modifica (ancora non ufficiale e riservata solo ad alcuni utenti) riguarda i post: a breve, infatti, quel che compare nelpotrebbe non poter essere più condivisoIG. LEGGI ANCHE > Dopo il blocco di TikTok, il Garante apre anche un ...

