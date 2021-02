Infortunio Hazard, tegola per il Real Madrid: assente con l’Atalanta? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Real Madrid deve fare i conti con l’ennesimo Infortunio di Eden Hazard: ecco il comunicato del club sulle condizioni del belga Nuova tegola per il Real Madrid che deve fare i conti con l’ennesimo Infortunio di Eden Hazard. Il belga ha abbandonato il centro sportivo anzitempo per un problema fisico chiarito poi dopo gli accertamenti. Ecco il comunicato. «Dopo i test effettuati oggi sul nostro giocatore Eden Hazard dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stato diagnosticato un Infortunio muscolare al retto anteriore sinistro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ildeve fare i conti con l’ennesimodi Eden: ecco il comunicato del club sulle condizioni del belga Nuovaper ilche deve fare i conti con l’ennesimodi Eden. Il belga ha abbandonato il centro sportivo anzitempo per un problema fisico chiarito poi dopo gli accertamenti. Ecco il comunicato. «Dopo i test effettuati oggi sul nostro giocatore Edendai Servizi Medici del, gli è stato diagnosticato unmuscolare al retto anteriore sinistro». Leggi su Calcionews24.com

